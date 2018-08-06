وفاة أشهر طاهٍ في العالم.. فمن هو؟ (فيديو)

أوردت صحيفة “فيغارو” اليوم الإثنين خبرًا أشارت من خلاله إلى وفاة جويل روبوشون أحد أشهر طهاة العالم، والذي اختير في العام 1990 ليكون “طاهي القرن”.

وذكرت الصحيفة، بأن الفرنسي روبوشون توفي عن عمر ناهز 73 عامًا، في العاصمة السويسرية جنيف، جرّاء إصابته بالسرطان.

وعلق بنجامان غريفو الناطق باسم الحكومة الفرنسية على خبر وفاة روبوشون قائلًا: “غادرنا اليوم (الإثنين) جويل روبوشون الطاهي صاحب الرؤية الثاقبة. من باريس إلى شنغهاي ساهمت مهاراته التي ارتقى بها إلى مستوى الفن، في إشراق فن الطبخ الفرنسي وستستمر في إلهام جيل جديد من الطهاة”.

وتفاعل عدد من الطهاة والمعجبين مع خبر وفاة “طاهي القرن”، حيث أشاروا إلى أن روبوشون “ساهم كثيرًا في إشعاع فن الطبخ الفرنسي، كان معروفًا جدًا في أميركا اللاتينية. وتناول الطعام في مطعمه محطة شبه إلزامية كلما أتينا إلى باريس”.

بدورها قالت الطاهية آن-صوفي بيك صاحبة 3 نجوم من دليل ميشلان “أحد أرباب فن الطبخ العالمي الكبار غادرنا للتو”، فيما علق إريك فريشون صاحب 3 نجوم من دليل ميشلان أيضًا قائلًا: “ترك لنا هذا الطاهي الذي كان يفضل ارتداء الأسود على الأبيض للطهو، إرثًا هائلًا”.

يذكر أن روبوشون ولد في السابع من نيسان/أبريل 1945 في بواتييه (غرب فرنسا) في عائلة متواضعة وكان والده بناء، وفكر أولًا في أن يصبح كاهنًا إلا أنه أختار بعد ذلك الطبخ.