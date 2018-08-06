الكويت توحد مدة تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها

أصدرت شؤون الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية في الكويت، تعميمًا ينص على تحديد مدة الزيارة بأنواعها “التجارية والسياحية والعائلية”، بشهر واحد فقط، غير قابل للتمديد.

وعممت الجهات المعنية على كافة إدارات الهجرة في محافظات الكويت الست ذلك القرار، وكذلك مراكز الخدمة، بحسب صحيفة “الأنباء”.

وبموجب القرار، تعتبر الزيارات التي صدرت، حتى يوم السبت ولمدة 3 أشهر، صالحة ولا ينطبق عليها التعميم الجديد، أما بالنسبة لجميع الزيارات التي ستصدر لاحقًا، فستكون مدتها شهرًا واحدًا، وتوقيع الكفيل على العلم بمغادرة الزائر بعد انقضاء المهلة.

وقال المصدر، إن هذا التعديل يأتي عقب رصد إدارة شؤون الإقامة طول المدة التي يقضيها الزائرون، خاصة الزيارة العائلية، فرغم أن مدة الزيارة تكون 3 أشهر، فإن الوافدين يقومون بطرق شتى لتمديد بقاء أقاربهم لفترة تتجاوز 4 أشهر، وهذا يتنافى مع الهدف من الزيارة.