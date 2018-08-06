رفضها حزب الله لأن اسمها “عائشة”.. باخرة تركية تشعل الجدل في لبنان (فيديو)

تسبب اسم باخرة تركية في إحداث موجة استياء في لبنان، ما استدعى تغيير اسمها للسماح لها بالرسو في “الزهراني”، جنوب لبنان.

وتطلق السلطات التركية على باخرة الكهرباء اسم “عائشة غل”، غير أن قوى جنوب لبنان ومعظمهم من الشيعة يقودهم “حزب الله” اعترضت على التسمية واستبدلتها بـ “إسراء”، وفق ما أعلن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل في تصريحات تلفزيونية.

وجاء الاعتراض على اسم الباخرة “عائشة غل” من منظور طائفي، إذ تتهجم بعض الطوائف الشيعية على عائشة أم المؤمنين زوجة الرسول التي يعظمها السنة.

وقال “أبي خليل”: إن الباخرة التركية التي لم توافق عليها فعاليات الزهراني، كان اسمها “عائشة غول” فأصبح “إسراء”، مؤكدًا أن تعديل الاسم تم على الأوراق تفاديًا للحساسية في الجنوب اللبناني، بعد رفض “حزب الله” و”حركة أمل” دخول السفينة بالاسم الأول، على حد تعبيره.

وتكمن مهمة الباخرة في إمداد لبنان بالكهرباء عن طريق مولدات ضخمة.

واستنكر نشطاء على “تويتر” تغيير اسم الباخرة متسائلين: “أين الدولة من تجاوزات حزب الله؟.

وزير الطاقة اللبناني :

باخرة الكهرباء التركية (عائشة) مُنعت من الرسو في ميناء الزهراني بجنوب #لبنان بسبب اسمها!! أين الحكومة اللبنانية من تجاوزات #حزب_الله … أقبح به من قرار بليد و فكر ضحل و تصرف وضيع منع لبنان من الإستفادة من هذه الباخرة. — سعد الهويدي (@SaadHuwaidi) August 6, 2018

تصور في بلد مثل لبنان رفض أهالي الجنوب دخول الباخرة التركية عائشة غول بسبب إسمها قام وزير الطاقة غيرت أسمها لأسراء تماشياً مع الوضع الطائفي، وأيضاً رفضوا دخولها لأن بتلوث البيئة يا بعد عمري… إذا بتوقف بقبرص وبتشوف غطيطة فوق صور بتكون من فحم الأراغيل لوحده — ربيع (@rabiih) August 4, 2018

وفي المقابل لم يخف بعض النشطاء تخوفهم من الهدف الذي تقصده تركيا من إرسالها باخرة كهرباء إلى لبنان.

#منعوا_الضو_عن_ناسن من المريب إرسال الباخرة التركية الثالثة إلى معمل الزوق، فهل السبب بيئي كما يقال أو سياسي – إقتصادي؟ ثانياً على أي أساس الباخرة "التركية" بدها تعطي لبنان 200 ميغاوات "مجاناً"؟ — Rachel R. (@RachelleRashid) August 3, 2018

فيما اعتبر آخرون ان الهدف من إبعاد الباخرة عن “الزهراني” كان لأسباب بيئية.