رفضها حزب الله لأن اسمها “عائشة”.. باخرة تركية تشعل الجدل في لبنان (فيديو)

رفضها حزب الله لأن اسمها “عائشة”.. باخرة تركية تشعل الجدل في لبنان (فيديو)

تكمن مهمة الباخرة التركية في إمداد لبنان بالكهرباء عن طريق مولدات ضخمة

المصدر: فريق التحرير

تسبب اسم باخرة تركية في إحداث موجة استياء في لبنان، ما استدعى تغيير اسمها للسماح لها بالرسو في “الزهراني”، جنوب لبنان.

وتطلق السلطات التركية على باخرة الكهرباء اسم “عائشة غل”، غير أن قوى جنوب لبنان ومعظمهم من الشيعة يقودهم “حزب الله” اعترضت على التسمية واستبدلتها بـ “إسراء”، وفق ما أعلن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل في تصريحات تلفزيونية.

وجاء الاعتراض على اسم الباخرة “عائشة غل” من منظور طائفي، إذ تتهجم بعض الطوائف الشيعية على عائشة أم المؤمنين زوجة الرسول التي يعظمها السنة.

 وقال “أبي خليل”: إن الباخرة التركية التي لم توافق عليها فعاليات الزهراني، كان اسمها “عائشة غول” فأصبح “إسراء”، مؤكدًا أن تعديل الاسم تم على الأوراق تفاديًا للحساسية في الجنوب اللبناني، بعد رفض “حزب الله” و”حركة أمل” دخول السفينة بالاسم الأول، على حد تعبيره.

وتكمن مهمة الباخرة في إمداد لبنان بالكهرباء عن طريق مولدات ضخمة.

واستنكر نشطاء على “تويتر” تغيير اسم الباخرة متسائلين: “أين الدولة من تجاوزات حزب الله؟.

وفي المقابل لم يخف بعض النشطاء تخوفهم من الهدف الذي تقصده تركيا من إرسالها باخرة كهرباء إلى لبنان.

فيما اعتبر آخرون ان الهدف من إبعاد الباخرة عن “الزهراني” كان لأسباب بيئية.

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