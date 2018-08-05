أخطاء بمصاحف في الجزائر.. ما الذي يجري؟

أمرت السلطات الجزائرية بسحب مصحف “الحاذق الصغير” من المساجد والمكتبات، بعد أن أشاعت وزارة الشؤون الدينية أن المصحف به أخطاء لم تحددها.

وردَّ ناشر المصحف بغضب على القرار، نافيًا وجود أخطاء بمصحفه المعتمد منذ عام 2015 في البلاد، مؤكدا وجود أخطاء بمصاحف أخرى في الجزائر.

وما زالت الصورة غير واضحة بشأن هذه الواقعة الحساسة والخطيرة؛ نظرًا لأنها تمس القرآن الكريم في بلد محافظ كالجزائر عرف أهله بالاهتمام الكبير بالتعليم الديني وخاصة حفظ القرآن.

وتتميز الجزائر بعادات خاصة وطقوس ترافق الاحتفاء بمن يتمون حفظ القرآن الكريم وتجويده، من الشباب في مساجد الجزائر التي تضم مدارس قرآنية شعبية (كتاتيب.)