بابا أقباط مصر يغلق صفحته على “فيسبوك”

أعلن تواضروس الثاني، بابا أقباط مصر، الجمعة، غلق صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، امتثالًا لقرارات كنسية أعقبت مقتل راهب مسيحي بارز، شمال البلاد.

وأمس الخميس، أصدر اجتماع كنسي برئاسة تواضروس بـ”المجمع المقدس (أعلى هيئة لإدارة الكنيسة)”، 12 قرارًا، أبزرها، “وقف قبول رهبان جُدد داخل الأديرة مدة عام، وحظر الظهور الإعلامي وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة للرهبان”.

وجاءت تلك القرارات – وفق البيان للكنيسة – على خلفية مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير “أبو مقار” بوادي النطرون محافظة البحيرة (شمال)، الأحد الماضي، والذي عثر على جثته أمام مسكنه بالدير، في واقعة نادرة يشوبها الغموض.

وقال تواضروس في تدوينته الأخيرة عبر “فيسبوك”، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد: “لأن الطاعة من نذور الرهبانية التي يجب أن أصونها وأحفظها لذا أتوقف عن صفحة فيسبوك الخاصة بي وأغلقها”. مضيفًا “أحيى كل إخوتي وأبنائي الذين ينفذون قرارات كنيستي المقدسة”.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف غموض حادث مقتل الراهب البارز، الذي يعد نادرًا، وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت مديرية أمن محافظة البحيرة، قالت في بيان الأحد الماضي، إنها تكثف جهودها لكشف “لغز” الحادث وضبط مرتكبيه، بعد أن تلقت بلاغًا بالعثور على “إبيفانيوس غارقًا في بركة من الدماء أمام حجرته داخل الدير”.

ووفق البيان ذاته، أوضحت أنه بمعاينة الجثة تبين وجود إصابة وتهشم بمؤخرة الرأس ووجود شبهة جنائية، فيما كشفت المعاينة الأولية استخدام مرتكب الجريمة أداة حادة لقتل المجني عليه أثناء خروجه من حجرته.

ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة، وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ قرابة 104 ملايين نسمة.