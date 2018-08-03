“الأسطى كرم” عبقري مصري يعيد الروح للسيارات التاريخية (فيديو إرم)

سيارات فترة الأربعينيات والثلاثينيات تعود مرة أخرى للسير في شوارع العاصمة المصرية القاهرة على يد متخصصين في إعادة وتصليح موديلات هذا النوع من السيارات ومنهم الأسطى كرم “ميكانيكي السيارات القديمة” وهو أحد 8 أشخاص في مصر قادرين على إعادة السيارات المتهالكة للعمل.

وقال الأسطى كرم في لقاء مع شبكة “إرم نيوز” إن هوايته بدأت منذ أن كان يتعلم الميكانيكا عند خاله في شارع شامبليون عام 1978 بالقاهرة، وبدأ حبه لهذه النوعية من السيارات يزداد بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن جميع “الصنايعية” يهربون من إصلاح السيارات القديمة لأن صاجها قوي ويحتاج إلى مجهود كبير.

وأضاف أنه قام بإصلاح العديد من السيارات القديمة والمتهالكة منها سيارة “ستروين” موديل 1938 تابعة لمؤسسة 57357، حيث قام بإعادتها للعمل بكفاءة مرة أخرى، كما أصلح سيارة الملك فاروق، وهي سيارة “باكار” وقد اشتراها شخص من مزاد تابع للدولة واحترقت أثناء ذهابها لزفاف عروس، وقام بإرجاعها مرة أخرى لحالتها الأولى.

وتابع الأسطى كرم أنه قام بإصلاح العديد من سيارات الفنانين ونجوم المجتمع، منها سيارة الفنان عبدالسلام النابلسي وسيارة عبدالحليم حافظ في فيلمه مع الفنانة مريم فخر الدين “يوم من عمري”، مؤكدًا أن اقتناء السيارات القديمة استثمار جديد يغزو جميع دول العالم مثل الإمارات والخليج وأوروبا.