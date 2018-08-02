أمانة جدة تعلق على أنباء سرقة 11 ختمًا رسميًا

نفت أمانة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، صحة الأنباء التي تداولتها حسابات ومواقع إخبارية، مؤخرًا، بشأن سرقة أختام رسمية.

وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” معقبة: “إشارة إلى ما تم تداوله في إحدى الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن فقدان #أمانة_جدة ١١ ختمًا رسميًا، تود الأمانة التوضيح بعدم صحة هذا الخبر”.

وطالبت الأمانة بضرورة تحري الدقة قبل نشر المعلومات قائلة: ” نذكر بضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية تحقيقًا للمصلحة العامة”.