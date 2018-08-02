مظاهرات حاشدة في الدنمارك احتجاجًا على حظر النقاب (صور)

شهدت مدينتا كوبنهاغن وأرهوس في الدنمارك، تظاهرات حاشدة احتجاجًا على تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

واحتشد آلاف المحتجين في المدينتين، وخرجوا في مسيرات رافضة للقانون.

وفي حي “نوريبرو” بالعاصمة كوبنهاغن، والذي يعيش فيه عدد كبير من المهاجرين، احتشد المحتجون في أحد الميادين، وغطوا وجوههم بأقنعة وقطع قماش دعمًا للمنقّبات.

وتوجه المحتجون صوب مركز الشرطة، لكن الحواجز التي وضعتها قوات الأمن، حالت دون وصولهم.

وقال مشاركون في المظاهرات إن “هذا القانون عنصري، ويهدف لعزل مجموعة دينية صغيرة عن المجتمع. فالدنمارك كلها فيها فقط 50 سيدة منقّبة”.

وبدأت الدنمارك، الأربعاء، تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تنفيذًا للقانون الذي أقره البرلمان في مايو.

وبحسب القانون، سيتم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين ترواح بين 1000 كرونا (نحو 157 دولارًا) لأول مخالفة، و10 آلاف كرونا بعد المخالفة الرابعة.

يذكر أن رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز، أسس صندوقًا لتسديد الغرامات المالية لقانون حظر النقاب، باعتبار أن ارتداء النقاب حرية شخصية.