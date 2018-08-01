الصين تلجأ لطائرات “درونز” لرصد مخالفات المرور

بدأت الشرطة الصينية استخدام طائرات دون طيار لرصد المخالفات المرورية في إحدى المدن شرق البلاد كوسيلة جديدة لضبط التجاوزات في بلد يتمتع بكثافة سكانية عالية.

وذكرت صحيفة “تشينا ديلي” أن مدينة جينان الواقعة بمقاطعة شاندونغ بدأت منذ أمس الثلاثاء باستخدام أربع طائرات دون طيار لمساعدة شرطة المرور في رصد المخالفات.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرات مزودة بكاميرات عالية الدقة، وتطوف في أنحاء المدينة، حيث رصدت خمس مخالفات في أول نصف ساعة من إطلاقها.

وأضافت أن مهام تلك الطائرات سترصد أيضًا السلوك غير القانوني للسائقين، مثل استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

وبحسب المصدر نفسه، سيتم استخدام تلك الطائرات في الأماكن التي لا يمكن تثبيت رادارات فيها.

وبدأت السلطات في تجربة تلك الطائرات في أبريل/نيسان الماضي، وتعد صالحة للطيران المستمر لأكثر من 200 ساعة بشكل متواصل.

وقالت السلطات إن تلك الطائرات تتأثر رغم ذلك بالمياه، ولا تصلح للعمل أثناء سقوط الأمطار.