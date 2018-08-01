فلكيًا.. الأربعاء الـ 22 من أغسطس أول أيام عيد الأضحى  

قال فلكيون، إن يوم الاثنين الـ 13 من أغسطس / آب الجاري، سيكون غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1439، وعليه سيكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الـ22 من أغسطس.

وتوقع مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، أن يكون يوم الأحد الـ12 من أغسطس، هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن يكون الثلاثاء الـ 21 من أغسطس/ آب، وهو يوم الوقوف بعرفة، يوم الحج الأكبر.

وأكد المركز، أن بعض الدول الإسلامية ستتحرى هلال ذي الحجة يوم السبت الموافق الـ 11 من أغسطس/آب المقبل، موضحًا أن “تحديد موعد عيد الأضحى وفقًا للمعطيات العلمية مرتبطٌ بعواملَ أخرى تحددها الجهات الرسمية المعنية بالإعلان الرسمي”.

ولم يستبعد مركز الفلك الدولي، أن “تقبل بعض الدول شهادات برؤية الهلال يوم السبت، على الرغم من عدم صحتها من الناحية العلمية، وعليه قد يكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم الثلاثاء الـ 21 من أغسطس/آب في بعض الدول الإسلامية.”

وأكد الفلكيون أن تحري هلال ذي الحجة، سيكون مقرونًا بكسوف جزئي للشمس، بحيث سيبقى القمر بعد غروب الشمس لمدة لا تسمح برؤيته من جميع دول العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.