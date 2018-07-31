مصور فيديو محمد بن سلمان مع شباب في منطقة “نيوم” يروي لـ”إرم نيوز” تفاصيل اللقاء

روى الشاب منصور مكمن الشراري الذي ظهر في مقطع فيديو صوره مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء تجوله في رحلة برية بمنطقة تبوك مساء يوم الثلاثاء، تفاصيل ما جرى خلال اللقاء.

وشرح الشراري في اتصال مع “إرم نيوز” كيف تفاجأ مع رفقائه وهم في منطقة “شرما نيوم” بقدوم محمد بن سلمان، وقت العصر، وأنه قبل دعوتهم على شرب القهوة العربية.

ونفى الشاب السعودي خلال الاتصال أن تكون الوجبة التي قدمت لبن سلمان وجبة “الملة” التقليدية، مؤكدًا أن طعام الغداء الذي شاركهم إياه ولي العهد كان وجبة “مشاوي” جاهزة.

وحول أجواء اللقاء أكد الشراري أن الأمير محمد بن سلمان لم تكن معه أي مرافقة رسمية، وكان عفويًا، وفي غاية البساطة أثناء تبادل الحديث مع الشباب، مثنيًا على التواضع الذي قابلهم به.

وينحدر الشراري وأصدقاؤه الذين التقوا بالأمير محمد بن سلمان من محافظة القريات شمال المملكة العربية السعودية.