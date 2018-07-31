بالفيديو.. ضبط لبناني بالكويت وصف عقول أهل الخليج بـ”النعال”

ضبطت وزارة الداخلية في دولة الكويت، شابًا لبنانيًا، أساء للكويت ولدول الخليج في بث مباشر له عبر حسابه في موقع “انستغرام”.

وكان الشاب، قبل نحو 10 أيام، قال في تعليق له في بث مباشر: “الكل يتفلسف ويغالط ويقلي ايش صار بالكويت كلش مو فخر لي، (..) يبيلن دهر، الخليج يببيله دهر يتطور، تفكيرهم هذا نعال”.

خلصنا من المصري اللي يسب الكويت طلع لنا لبناني والمشكله يتكلم كويتي … دام مو عاجبينك ليش تتكلم بلهجتنا …وليش قاعد للحين … ومن لا تعجبه دارنا يترك الدار ???? pic.twitter.com/QhVcr0rVjM — Springpearl777 (@Springpearl7771) July 24, 2018

وهاجم ناشطون، الشاب، بسبب إساءته؛ ما دفع محامييْن كويتييْن لتقديم شكوى بحقه تفاعلت معها الداخلية.

وقدم المحامي جراح الكشتي شكره لتفاعل الداخلية وضبطها الشاب، إذ كتبَ: “كل الشكر لرجال المباحث لدورهم الفعّال في مباشرة شكوانا أنا والزميل مشعل العنزي المقدمة ضد الوافد المسيء”.

وكان الشاب اللبناني، وبعد يومين من انتشار البث المباشر له، أوضح الالتباس بشأن إساءته عبر حسابه في “انستغرام”، مبينًا أن القصة بدأت حين كان يتحدث عبر بث مباشر عن “الطعام والأغاني”، ففوجئ بمتابِعة تشاهد الفيديو وتُدعى “نور” تسيء له بالقول “اللبنانيون مرتزقة، لو في ديرتكم خير ما جيتم هني، تخسي تتكلم كويتي”، مضيفًا أنها أرسلت له تهديدًا أيضًا.

وأقر الشاب أن الغضب دفعه للرد بألفاظ لا يحبها، مشددًا على أنه هاجم “بعض” أهل الخليج، قاصدًا صاحبة التعليقات المسيئة ومن هم على شاكلتها.

وبرَّر أنه وبعد مهاجمته، فوجئ بأشخاص اجتزأوا كلامه وحذفوا كلمة “بعض” ليبدو وكأنه يسيء لدول الخليج كافة.

وأكد الشاب اللبناني أنه ووالده من مواليد الكويت، ويرتبط بعلاقة نسب مع أهل الخليج والكويت، وليست لديه أي عداوات. كما عبَّر عن استيائه ممن أساؤوا له مقدمًا اعتذاره، وفي تعليقه على منشوره ختم كلامه بـ”مع السلامة”، في دلالة ربما على أنه سيغلق حسابه، خاصة أنه توقف عن النشر لاحقًا.

يذكر أن منشور الشاب جاء قبل ضبطه من قبل وزارة الداخلية.