بالفيديو.. ضبط لبناني بالكويت وصف عقول أهل الخليج بـ”النعال”

ضبطت وزارة الداخلية في دولة الكويت، شابًا لبنانيًا، أساء للكويت ولدول الخليج في بث مباشر له عبر حسابه في موقع “انستغرام”.
وكان الشاب، قبل نحو 10 أيام، قال في تعليق له في بث مباشر: “الكل يتفلسف ويغالط ويقلي ايش صار بالكويت كلش مو فخر لي، (..) يبيلن دهر، الخليج يببيله دهر يتطور، تفكيرهم هذا نعال”.
خلصنا من المصري اللي يسب الكويت طلع لنا لبناني والمشكله يتكلم كويتي … دام مو عاجبينك ليش تتكلم بلهجتنا …وليش قاعد للحين … ومن لا تعجبه دارنا يترك الدار ???? pic.twitter.com/QhVcr0rVjM
— Springpearl777 (@Springpearl7771) July 24, 2018
وهاجم ناشطون، الشاب، بسبب إساءته؛ ما دفع محامييْن كويتييْن لتقديم شكوى بحقه تفاعلت معها الداخلية.
وقدم المحامي جراح الكشتي شكره لتفاعل الداخلية وضبطها الشاب، إذ كتبَ: “كل الشكر لرجال المباحث لدورهم الفعّال في مباشرة شكوانا أنا والزميل مشعل العنزي المقدمة ضد الوافد المسيء”.
وكان الشاب اللبناني، وبعد يومين من انتشار البث المباشر له، أوضح الالتباس بشأن إساءته عبر حسابه في “انستغرام”، مبينًا أن القصة بدأت حين كان يتحدث عبر بث مباشر عن “الطعام والأغاني”، ففوجئ بمتابِعة تشاهد الفيديو وتُدعى “نور” تسيء له بالقول “اللبنانيون مرتزقة، لو في ديرتكم خير ما جيتم هني، تخسي تتكلم كويتي”، مضيفًا أنها أرسلت له تهديدًا أيضًا.
وأقر الشاب أن الغضب دفعه للرد بألفاظ لا يحبها، مشددًا على أنه هاجم “بعض” أهل الخليج، قاصدًا صاحبة التعليقات المسيئة ومن هم على شاكلتها.
وبرَّر أنه وبعد مهاجمته، فوجئ بأشخاص اجتزأوا كلامه وحذفوا كلمة “بعض” ليبدو وكأنه يسيء لدول الخليج كافة.
وأكد الشاب اللبناني أنه ووالده من مواليد الكويت، ويرتبط بعلاقة نسب مع أهل الخليج والكويت، وليست لديه أي عداوات. كما عبَّر عن استيائه ممن أساؤوا له مقدمًا اعتذاره، وفي تعليقه على منشوره ختم كلامه بـ”مع السلامة”، في دلالة ربما على أنه سيغلق حسابه، خاصة أنه توقف عن النشر لاحقًا.
يذكر أن منشور الشاب جاء قبل ضبطه من قبل وزارة الداخلية.
…. لقد احزنني ان اكون بين اهلي (اهل الكويت والخليج) بموقف المسيء كذبًا وبهتانًا.. الله لا يراويكم لمن تكونون مظلومين ويمنتجون فيديو ضدكم من ناس يكرهونكم علشان يضرّونكم. بس ابي اقول كلمة وحدة للناس وأهلي: انا ولدكم، وما في واحد يغلط على أهله، والقانون راح يثبت منو الصادق ومنو إللي إنغلط عليه وعلى أهله بسبب شخص كاره وحاقد كان يبي يضرني، بس هذا الشخص نسى إن إحنا في بلد (أمير الإنسانية وبلد القانون)… شكرًا لكل من تفهّم الموضوع وتعاطف معاي وساندني، والله يسامح كل من غلط علي وشتم.. ومع السلامة