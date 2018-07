بالفيديو.. ضبط لبناني بالكويت وصف عقول أهل الخليج بـ”النعال”

…. لقد احزنني ان اكون بين اهلي (اهل الكويت والخليج) بموقف المسيء كذبًا وبهتانًا.. الله لا يراويكم لمن تكونون مظلومين ويمنتجون فيديو ضدكم من ناس يكرهونكم علشان يضرّونكم. بس ابي اقول كلمة وحدة للناس وأهلي: انا ولدكم، وما في واحد يغلط على أهله، والقانون راح يثبت منو الصادق ومنو إللي إنغلط عليه وعلى أهله بسبب شخص كاره وحاقد كان يبي يضرني، بس هذا الشخص نسى إن إحنا في بلد (أمير الإنسانية وبلد القانون)… شكرًا لكل من تفهّم الموضوع وتعاطف معاي وساندني، والله يسامح كل من غلط علي وشتم.. ومع السلامة

