مسن يتفانى في إخلاصه لزوجته بعد موتها بهذه الطريقة (صور)

في كل يوم عند غروب الشمس، يأخذ جوزيبي جيوردانو، البالغ من العمر 70 عامًا، صورة زوجته “إيدا” معه للاستمتاع بذلك المنظر على الشاطئ في إيطاليا، كما كان يفعل معها في الأيام الأولى من علاقتهما.

أثار جوزيبي فضول صاحب مطعم بيتزا يدعى “جورجيا موفيا”، حيث لاحظ مؤخرًا حضوره يوميًا وجلوسه في المكان نفسه وبجواره الصورة، حتى تعرف عليه وفهم قصته.

وبحسب ما كشفته صحيفة “مترو” البريطانية، فإنّ “إيدا، توفيت منذ 7 سنوات، لكن ذلك لم يمنع زوجها من الوفاء لها بعد موتها، حيث كان يأخذ صورتها معه إلى المكان كرمز لحب لا ينتهي أبدًا”.

وأوضح موفيا للصحيفة أنّ “جوزيبي لا يذهب إلى أي مكان بدون صورة زوجته، فهو يصطحبها دائمًا ويعتني بها جيدًا كأنها أغلى ما يملك”.

وقال: “عندما رأيته كنت متأكدًا أن هناك قصة حب عظيمة. الرجال المخلصون مثله لم يعد لهم وجود، وأنا أقدر شعوره، لقد فقدت اثنين من إخوتي وابنًا كان يبلغ 5 أشهر، لذلك أتفهم ما يمر به”.

بالإضافة إلى ذلك، أثنى جورجيا على جوزيبي، وقال إنّه “شجاع، لأنه نادرًا ما نجد أشخاصًا يعبرون عن حبهم بتلك الطريقة ولا يخشون إظهارها”.