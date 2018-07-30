قرار شرطة أبوظبي إلغاء هامش السرعة يثير الجدل.. وإماراتيون يطالبون بتوحيد القواعد المرورية

طالب إماراتيون بمواقع التواصل الاجتماعي بتوحيد القواعد والنظم المرورية في البلاد، وسط جدل حول قرار من شرطة إمارة أبوظبي بإلغاء هامش السرعة المسموح به قبل إيقاع غرامات مخالفات تجاوز السرعة القانونية من قبل السائقين.

وتضمن قرار شرطة أبوظبي تعديل السرعات المعمول بها حاليًا، وتوحيد (سرعة ضبط الرادار) مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة، اعتبارًا من الـ 12 من أغسطس المقبل.

لكن إماراتيين أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي القرار لحالة من الارتباك للمواطنين والمقيمين والزائرين أثناء تجولهم في مختلف إمارات البلاد حيث سيتفاجأون بتغير المعايير وتبدل السرعات المسموحة؛ ما يعرضهم لغرامات مالية.

وفي تعليق له على هذا الجدل طالب الفنان الإماراتي، حبيب غلوم، المجلس المروري الاتحادي بتوحيد قوانين المرور بين مختلف إمارات الدولة.

وأوضح في تعليق مصور : “من واجبنا كإعلاميين إيصال صوت الشارع للجهات المعنية”. وقال في المقطع: “رسالة حب نوجهها للمجلس المروري الاتحادي، ومطلبنا بكل حب ومسؤولية ووطنية، إنكم توحدون القواعد والنظم بالنسبة لاستخدام الطريق، يعني لا يصبح في إمارة هامش سرعة ينشال وما زال موجود في إمارة ثانية أو استخدام الطرق الخارجية بسرعات متفاوتة بين إمارة والثانية، نحن مع القوانين وعلى راسنا من فوق، كل اللي طالبينه توحيد هذه القوانين، لإن نحن في دولة اتحادية اسمها دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتفاعل العديد من متابعي الفنان الإماراتي مع حملته، مؤيدين مطالبه. فيما وافقت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني على ما ذهب إليه “غلوم”، حيث استجابت بالقول: “فعلًا وإحنا كإعلاميين نضم صوتنا لصوتك.. شكرًا لك دكتور”.

بدوره، طالب الإعلامي عبدالله العبدولي، بتوحيد السرعات، وأوضح عبر مقطع موثق له: “(..) هذا الموضوع ممكن يسبب بعض الارتباك لبعض السياح وحتى لبعض المقيمين، يوم تجي أبوظبي تشوف لافتة 80 والمخالفة على 81 يوم بتوصل دبي في سرعات 110 والمخالفة على 130 ويوم توصل الشارقة تشوف اللافتة 120 والمخالفة على 140، كيف؟ اللي سوته شرطة أبوظبي ريحو الناس جزاهم الله خير لإن ما يصير تحط لافتة وتخالفني على سرعة ثاني (..) أتمنى يطبق الموضوع بالإمارات كلها مو بس بأبوظبي (..) في كثير من القوانين طلعت بثمانينات ماتتوافق مع أيامنا هذي، هذا واحد منن”.

تعليق على إلغاء هامش السرعة في أبوظبي pic.twitter.com/oDfEY8Lprn — عبدالله العبدولي (@abdooli1) July 28, 2018

وأيد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحديد السرعات بين إمارات الدولة، لتجنيب السائقين الارتباك أثناء تنقلهم من إمارة إلى إمارة أخرى على الطرقات.

وعلق عبر موقع التواصل “تويتر” مغرد يدعى “جابر”: “شو هاي الخربطة كل إمارة لها سرعة محددة الامارات الست لهم هامش سرعة وابوظبي ماشي وشارع الشيخ محمد بن زايد دبي 110كم ولما ندخل في باقي الامارات الستة تكون سرعة شارع محمد بن زايد 120كم الواحد يسهى يكون مثبت ولما نوصل دبي نتفاجأ بفلاش الرادار ونذكر ان السرعة 110كم اثبتوا على قرار”.

وأيده آخر يدعى “حمد”: “أبوظبي ألغت هامش السرعة و اللافتة هي سرعة الشارع، دبي قررت ان شارع الامارات و شارع محمد بن زايد تكون سرعتهم ١١٠ مع هامش سرعة ١٣٠ في حدودها بينما لما تدخل حدود الشارجة و انته على نفس الشارع بتشوف لافتة ١٢٠ بس ممكن تسوق لين ١٤٠ .. تخيل تشرح كل هذا لوافد توّه واصل البلاد؟؟”.