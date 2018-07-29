من ضمنها مواقع “المواعدة”.. كاتبة شهيرة تتفاجأ بصورها في إعلانات حول العالم (صور)  

اكتشفت كاتبة جنوب إفريقية، أنّ صورها تستخدم للتسويق التجاري في جميع أنحاء العالم، بدون معرفة أو موافقة مسبقة منها.

وقالت الكاتبة، شوبنم خان، إنّ “صورها ظهرت بأسماء وجنسيات مختلفة، وتروج لكم هائل من إعلانات الأعمال المربحة، مثل الهجرة والأطعمة السريعة والسياحة والنقل والمنتجات الصحية والتجميلية ومواقع المواعدة”.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، ذكرت الكاتبة أنّ “صديقًا أبلغها بظهور صورة لها على ملصق للهجرة إلى كندا، وعندما بحثت عبر محرك البحث غوغل وجدت انتشار صورها حول العالم”.

وأضافت أنها “التقطت هذه الصور، عندما كانت في الجامعة قبل عدة سنوات، أثناء مشاركتها في التقاط صور حرة في مدينة دربان بجنوب أفريقيا، حيث وقعت آنذاك على ورقة صغيرة، ولكنها لم تعلم أن ذلك سيعطي المصور الإذن ليستخدمها لمحفظته الشخصية”.

وبينت أنها “اتصلت بالمصور للاستفسار، وأخبرها أنها وقعت على استخدام صورها بأسماء مختلفة، مع وضع بعض التغييرات عليها”، مضيفةً أنها “طلبت منه إزالتها، حتى لا تصل لمواقع خاطئة ويؤثر على عملها ككاتبة، ووافق”.

ووصفت شوبنم تجربة انتشار صورها حول العالم بالمخيفة، محذرةً من “ضرورة معرفة مضمون أي ورقة قبل التوقيع عليها”.