الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة رقصت “كيكي”

ألقت شرطة محافظة الخبر في المملكة العربية السعودية، القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تترجل من السيارة وتخوض تحدي رقصة “كيكي”، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو، لفتاة تظهر بثياب غير محتشمة وتخوض التحدي في أحد الشوارع ليلًا، في حين لم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت مما إذا كان المقطع الموثق عائدًا للفتاة ذاتها.

وكان نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، قد وجه بإلقاء القبض على الفتاة، بعد أن نشرت مقطعًا لها وهي ترتدي ملابس غير محتشمة، بالمخالفة للنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحدثت رقصة الـ “كيكي” أخيرًا صخبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفع بعض مشايخ الدين إلى تحريمها في دول عربية، كونها تعرض حياة منفذيها والآخرين للخطر، كما أصدرت عدة دول عربية عقوبات واتخذت إجراءات قانونية بحق منفذي التحدي.