تعمل بغطاء “طائفة دينية”.. “نيكسيوم” شبكة دعارة تضم نجمات بهوليوود

ألقت المباحث الفيدرالية الأمريكية القبض على سيدة الأعمال كلير برونغمان (39 سنة) لتصبح العضو الـ 54 ضمن قائمة الذين جرى تجريمهم في أكبر شبكة اتجار بالجنس تعمل بغطاء “طائفة دينية”، مقرها “الباني”، حسب ما أوردته صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن الشبكة واسمها “نيكسيوم”، تأسست وتنشط تحت غطاء من الدعوات الترويجية لحقوق المرأة، وتتبع طقوسًا ذات طابع مافيوي، وتضم مجموعات من نجوم السينما في هوليوود وعارضات الأزياء.

وأضافت “ديلي ميرور”، أن رئيس الشبكة، كيث رانيير (57 سنة) كان قد جرى اعتقاله في المكسيك خلال شهر مارس الماضي، بعد أن تجمعت لدى أجهزة المخابرات الفيدرالية معلومات وشواهد تؤكد أنه هو الذي يدير الشبكة.

وأظهرت التحقيقات أن طقوس هذه “الطائفة ” تمجد “العبودية الجنسية للمرأة” وخضوع النساء الأعضاء للزعيم الذي يحتفظ بحوالي 16 امرأة ضمن الدائرة الصغيرة التي ترافقه بشكل دائم.

اليسون ماك و كلير برونغمان

ومن الأعضاء النشطين في هذه الشبكة، الممثلة المعروفة أليسون ماك (35 سنة) نجمة مسلسل السوبرمان التلفزيوني “سمالفيل”.

أما كلير برونغمان، التي اعتقلت يوم الإثنين الماضي، فهي ابنة البليونير المعروف إدغار برونغمان من زوجته النجمة البريطانية ريتا ويب، حيث جرى التحقيق معها وتم الإفراج عنها بكفالة 100 مليون دولار، بحسب صحيفة ميرور.

وشم بأعلى الحوض

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشبكة التي تأسست العام 2002، شهدت مشاركة حوالي 15 ألف امرأة مررن على رئيسها رانيير في محاضراته، ونفّذ بعضهن تعليماته وطقوسه التي تتضمن وشمًا عند أعلى الحوض.

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ومن بين الفنانين المعروفين الذين شاركوا في محاضرات وطقوس شبكة “نيكسيوم”، نجوم مثل إيما واطسون (28 سنة) والمغنية كيلي كلارسون (36 سنة).

وقالت الصحيفة، إن ثبوت العضوية والممارسة في هذه “الطائفة ” التي تحترف الاتجار المافيوي بالجنس، يعني السجن لفترات قد تصل 15 سنة.