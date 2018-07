السجن والغرامة للفلسطينيين المشاركين في تحدي “كيكي”

قالت نيابة “مكافحة الجرائم المرورية” الفلسطينية، اليوم الخميس، إن ممارسة الرقص خارج المركبة والمعروفة باسم “الكيكي” جريمة يحاسب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين.

وحذرت “النيابة” في بيان صحفي، من ممارسة تحدي الرقصة خارج المركبة.

وأمرت بضبط وإحضار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها أشخاص يقومون برقصات خارج المركبة أثناء سيرها.

وأضافت، أن “المشاركة في مثل هذه الممارسات المرفوضة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون”. موضحة أن القانون الفلسطيني يعاقب في مثل هذه الحالات بـ”الحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية مقدارها 120 دينارًا أردنيًا (180 دولارًا) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما يتم سحب رخصة القيادة بالإضافة إلى إمكانية الحجز الإداري للمركبة، فيما يضاعف العقاب في حال عاد المحكوم إلى ممارسة المخالفة خلال عامين.

أوضحت النيابة، أنه في حال قيام أحد الركاب بالاشتراك مع السائق بمثل هذه الرقصات يعرض نفسه للملاحقة القانونية أيضًا.

وانتشرت مؤخرًا تلك الرقصة إثر أغنية “In My Feelings” للمغني الكندي دريك، الذي كان يرقص على مقطع “?kiki do you love me”، لكن سرعان ما ظهر تحدي تحت اسم “كيكي” سريعًا بمنصات التواصل.

وشارك في الرقصة مشاهير وشرائح شبابية بشوارع مختلفة بالعالم.