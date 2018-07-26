تعرّف على أجمل فتاة في العالم بـ”إنستغرام” (صور)

أشعلت صورة لطفلة نيجيرية مواقع التواصل الاجتماعي، وجذبت العديد من التعليقات مثل “جميلة” و”مذهلة تمامًا” و”تشبه الدمية”.

وأثارت الصغيرة جاري (4 سنوات)، الجدل بجمالها، بعدما نشرت المصورة موفي بامويوا صورة لها عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: “إنها إنسانة ولكنها ملاك أيضًا”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوضحت مصورة أسلوب الحياة والأعراس، المقيمة في لاجوس بنيجيريا، أن وضع جلوس جاري يبين التقاطع بين الطفولة والبلوغ.

ومنذ النشر، حصلت الصورة على 20 ألف تفاعل على إنستغرام، وتعليقات تشيد بالصورة التي تم وصفها بأنها “عمل فني حقيقي”، وتصف جاري بأنها باربي الجديدة.

ومن جانبها أوضحت موفي: “جاري ليست عارضة محترفة”، مضيفة أنها صورت شقيقتي جاري، جومي 7 سنوات، وجوبا 10 سنوات أيضًا.

وأضافت موفي أنها ألهمت أم الفتيات بإنشاء صفحة على “إنستغرام” باسم “الأخوات جيه 3″، وأن الصفحة جمعت بالفعل أكثر من 5 آلاف متابع.

أما موفي فتفاجأت بردود الفعل على صورها، وقالت: “كل ما أريده هو أن يرى الجميع إمكانات جاري القوية”، مشيرة إلى أن جاري أصبحت أحدث العارضات الأطفال اللاتي يسيطرن على مواقع التواصل الاجتماعي.