شاهد بالصور.. شبكة أنفاق الحرب العالمية الأولى في شمال فرنسا 

قبل قرن من الزمان، كانت القوات البريطانية تقيم في مدينة أراس شمال فرنسا، وتختبئ في شبكة من الأنفاق تحت هذه المدينة التي دمرتها المعارك، والتي أطلقوا منها أكبر هجوم مفاجئ على الإطلاق أنهى الحرب العالمية الأولى في وقت مبكر.

وهرّب البريطانيون 24 ألف جندي ليعيشوا في شبكة من الأنفاق الملغومة قبل أن يصعدوا للقمة، وذلك على بعد بضعة أمتار من المواقع الألمانية قبل فجر الـ9 من أبريل 1917.

وعلى الرغم من تفوقها في البداية، لكن الألمان هاجموها مرة أخرى في “معركة أراس” الدموية التي استمرت 6 أسابيع، وأسفرت عن مقتل 160 ألف بريطاني و125 ألف ألماني.

والمعروف أن تلك الحرب تسببت في دمار كامل لمدة عام قبل أن يفوز الحلفاء في النهاية.

ويمكنك تتبع الممرات الخاصة بهم في أراس على بعد ساعة بالسيارة من كاليه، عن طريق استكشاف 20 مترًا أسفل المدينة التي أعيد بناؤها الآن في أنفاق ويلينغتون (سميت على اسم عاصمة نيوزيلندا)، وتتبع الخطوات النهائية والبقعة التي أقام بها الجنود على بعد مسافة قريبة من خطوط العدو.

وتقول مراسلة “ديلي ميل” البريطانية، التي أوردت تقريرًا مصورًا عن تلك الأنفاق “شاهدت مقطع فيديو عن أراس التي دمرتها المدفعية الألمانية، وسمعت خطابات الحب الأخيرة للجنود وتعليقات السخرية من زملائهم”، مشيرة إلى أنه على “طول الممر الخافت، تنبثق أصوات قوات الحلفاء وتستطيع أن تسمع القصائد من الشاعر الإنجليزي والجندي ويلفريد أوين، الذي توفي على الجبهة الغربية قبل أسبوع فقط من إعلان الهدنة وانتهاء الحرب، ولا تزال كلمته الخالدة: أنا العدو الذي قتلته، يا صديقى تضيء الممر حتى اليوم”.

وتشمل صور الأنفاق صليب تأبين، وصورة حبيبة أحد الجنود مرسومة على الجدران، ورسوم غرافيتي على جدران كهف يُدعى “لندن” رسمها خبراء مفرقعات.