الكويت تصدر حكمها بحق مصري متهم بقتل 250 شخصًا

قضت محكمة كويتية ببراءة مقيم مصري من تهم تتعلق بتهديده شخصًا آخر، اتهمه بالتسبب بوفاة 250 شخصًا، وفق ما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وكان المقيم المصري، الذي برأته محكمة الجنايات الكويتية، يواجه تهمًا تتعلق بالإساءة إلى آخر وتهديده بعدما نشر الأخير في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اتهاما له بتهريب المخدرات والسلاح والتسبب بوفاة 250 مهاجرًا غرقًا خلال قيامه بتهريبهم بحرًا، وذلك بناء على حكم قضائي مصري.

ونقلت الصحيفة عن وكيلة المتهم، المحامية الكويتية أسيل السيف قولها إن “المقرر في الإثبات هو اقتناع المحكمة بالواقعة المنسوبة للمتهم”، مضيفة أن “الحكم تضمن رفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالمصروفات والأتعاب”.