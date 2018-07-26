تغريم كويتي 3 آلاف دينار بسبب تغريدة

ألزمت محكمة كويتية ناشطًا كويتيًا بدفع تعويض مالي لضابط كويتي، إثر إدانته بسبب تغريدة حول الضابط نشرها في حسابه على “تويتر”.

وقضت محكمة الاستئناف المدنية في الكويت بإلزام المغرد “ف.س” بتعويض العميد عبدالله سفاح الملا مبلغ 3 آلاف دينار كويتي (نحو 9950 دولارًا) وفقَ صحيفة “الأنباء” المحلية.

ونقلت الصحيفة عن بدر البدر، محامي العميد الملا، قوله إن موكله فوجئ بنشر المدَّعى عليه تغريدة في “تويتر” تفيد بأن “العقيد عبدالله سفاح الملا محكوم بالحبس سنة مع وقف النفاذ لمدة 3 سنوات، مع التعهد بحسن السير والسلوك “واللي يبي يحبسه يتهاوش معاه ويرفع عليه قضية”.

واعتبر البدر ما نشره المدَّعى عليه “تحريضًا” و”إساءة بالغة” لموكله؛ ما تسبَّب له بـ”أضرار مادية وأدبية”.

وكان المدَّعى عليه نال حكم البراءة أمام محكمتي الجنح والاستئناف، وفق البدر، الذي عاد واستأنف الحكم مطالبًا بتعويض موكله مبلغ 5001 دينار (نحو 16.500 دولار) على سبيل التعويض المدني المؤقت، وفق القانون الكويتي، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام المغرد بدفع مبلغ الـ 3 آلاف دينار.