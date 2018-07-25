بالصور.. رجل يعثر على خاتم زواجه بعد فقدانه منذ 52 عامًا

عثر رجل بريطاني على خاتم زواجه بعد 52 عامًا من فقدانه في مباراة كريكيت.

وكان قد مر ستة أشهر فقط على زواج إدي ستوكوي (73 عامًا)، من زوجته جان عندما فقد خاتم زواجه في نادي شوتلي في كونسيت، مقاطعة دورهام، في آذار/ مارس 1966.

وتوصل ستوكوي إلى حقيقة أنه كان يعتقد أنه لن يعثر على الخاتم مرة أخرى ورفض مرارًا عروض زوجته لشراء خاتم جديد، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولكن القدر أراد أن يُثبت عكس ذلك، بعد أن قابل شقيقه بيلي 81 عامًا، السيدة كارين غواري التي عثرت على الخاتم في الطين في مكان لا يبعد كثيرًا عن المكان الذي فقد فيه.

وكشفت غواري، أنها وجدت الخاتم وهي تسير بكلبها عندما انزلقت على ضفة موحلة على نهر ديروينت، بالقرب من نادي شوتلي بريدج للكريكيت.

وعندما وجد الزوج الخاتم المحفور عليه اسمه واسم زوجته، بكى فرحًا، حيث كان لا يصدق الأمر.

وقال ستوكوي: “لقد بحثت في كل مكان عن الخاتم، ولم أتمكن من العثور عليه”، مضيفًا: “لم أحصل أبدًا على بديل، وكانت تعرض جان شراء واحد جديد، لكن الأصل لا يمكن الاستغناء عنه”.

وكان ستوكوي قد تزوج من حبيبة طفولته في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1965، وقد تخلى عن أمله في العثور على خاتم الزواج.