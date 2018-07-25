إيراني يتحول من لاجئ معدم إلى أحد أثرياء مواقع التواصل (صور) ‎

كشف نجم “إنستغرام” حسين بالابور قصة تحوله من لاجئ إيراني معدم يعيش في أستراليا ويُعرف باسم “ياكيبوي”، إلى نجم على موقع التواصل الاجتماعي.

اشتهر “ياكيبوي” بالصور العارية لجسمه المغطى بالوشوم وأسنانه الذهبية، وهو يجلس وسط الأثاث المذهب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقول الإيراني بالابور 28 عامًا إنه يكسب رزقه من خلال نشر صوره على موقع “إنستغرام” والتسويق للماركات مقابل المال، وليس عن طريق الاتجار بالمخدرات أو بطرق غير شرعية.

وكشف بالابور كيف وصل إلى أستراليا قبل 5 سنوات كلاجئ، بعد أن ركب إحدى السفن المتجهة لأستراليا سرًا.

وقضى الشاب وقتًا طويلًا في صالات الألعاب الرياضية، وغطى جسده بالوشوم، والتي أوضح أن معظمها يابانية نظرًا لإعجابه بالفن الياباني، واستبدل أسنانه بأخرى ذهبية.

وتحدثت زوجة بالابور عن زوجها الذي حضر لأستراليا قبل 5 سنوات وكيف بدأ بتعلم اللغة الإنجليزية من صديقاته، وسرعان ما بدأ اكتساب الشهرة على “إنستغرام”، بنشر صوره وهو يتزين بالألماس ويرتدي ملابس من ماركة شهيرة.

والآن وصل عدد متابعيه على إنستغرام 75 ألف متابع، ويجني ما يصل إلى 1500 دولار من كل صورة ينشرها.