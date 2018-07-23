صحفي سعودي ينتحل صفة طبيب في 3 مستشفيات (صور)

باشرت النيابة العامة في السعودية التحقيق في قضية الصحفي عبدالعزيز الغامدي الذي انتحل صفة طبيب في 3 مستشفيات حكومية؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأن الغامدي انتحل صفة الطبيب في 3 مستشفيات هي “شرق جدة، جامعة الملك عبدالعزيز، الملك عبدالعزيز بالمحجر”.

وأحالت وزارة الصحة الصحفي الغامدي للنيابة العامة بتهمة “انتحال صفة طبيب”، و”انتهاك خصوصية المرضى”، إضافة إلى “انتحال صفة موظف عام”، وفقًا لما أوردته عبر حسابها بموقع “تويتر”.