بالصور.. ولادة طفل بوجهين في رأس واحد

ولد طفل في إندونيسيا بوجهين؛ بعد أن فشل توأمه الملتصق في التطور بشكل جيد داخل رحم أمهما.

ويمتلك جيلانج أنديكا، البالغ من العمر شهرين من مدينة “باتام” الإندونيسية، وجهين وعقلين لكن برأس واحد فقط، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأدت هذه الحالة المعقدة إلى تشوه الطفل وجعلته يعاني من حالة دماغية قاتلة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في دماغه.

وعلى الرغم من أنه يمتلك جسدًا واحدًا بذراعين ورجلين، إلا أن جيلانج هو توأم ملتصق تقنيًا – وهي حالة تؤثر على واحد من بين كل 250000 ولادة.

ويحاول الآن والداه مصطفى وإرنيلاسيري الحصول على المساعدة؛ لإنقاذ حياة ابنهما بعد أن أخبرهما الأطباء المحليون أنهم غير قادرين على إيجاد حل.

وبسبب حالته النادرة، لا يمكن إرضاع جيلانغ؛ لذلك يجب إعطاؤه الحليب عبر أنبوب.

وأرجع الأطباء امتلاك الطفل لوجهين إلى أن بويضة الأم لم تنقسم بالكامل إلى اثنتين خلال فترة الحمل، مشيرين إلى أنه من غير المرجح أن يعيش طويلًا بسبب حالته.

كما أن الرضيع يعاني من حالة تسمى “استسقاء الدماغ” التي تحدث بسبب تراكم السوائل في الدماغ، ويعاني العديد من الأطفال الذين يولدون بالاستسقاء من تلف في الدماغ على المدى الطويل، ما يتسبب في إعاقات في التعلم أو مشاكل في الكلام أو الرؤية أو الذاكرة أو الصرع.