ضبط 3 مشاهير “سوشال ميديا” مارسوا تحدي “رقصة كيكي” في الإمارات

أمرت النيابة العامة في دبي بضبط وإحضار 3 من مشاهير التواصل الاجتماعي، تمهيدًا للتحقيق معهم، وذلك بعد نشرهم مقاطع مرئية تظهر قيامهم بتقليد تحدي “رقصة كيكي”، والتي انتشرت بشكل واسع مؤخرًا.

ووجهت النيابة لأولئك الأشخاص تهمًا تتعلق “بتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع”، بحسب صحيفة “البيان”.

وشددت على أنه بممارسة تلك الرقصة، يكون الشخص قد ارتكب جريمة إضافية وهي القيادة بطريقة متهورة تشكل خطرًا على الجمهور، ويحق لمأموري الضبط القضائي القبض على أي شخص متلبسًا أثناء قيامه بهذه الرقصة وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية.

وأفادت النيابة، بأن “المشاركة فيما يسمى ” تحدي كيكي” تشكل جريمة يعاقب عليها قانونًا، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقًا لقانون العقوبات الاتحادي والقانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور”.

وحذرت من ممارسة تلك الرقصات لما لها من خطورة على الأرواح، حيث قالت، إن “المشارك في هذا التحدي يقوم بالنزول من السيارة أثناء سيرها وترك الباب مفتوحًا والرقص على الطريق العام بجوار السيارة، مما يشكل خطرًا على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق”.

واستهجنت نيابة أبوظبي تفشي تلك الظاهرة السلبية، حيث “دعت الشباب إلى وجوب الانشغال بالأنشطة المفيدة التي تتلاءم مع قيم مجتمعهم وتساهم في تطورهم ونموهم الجسدي والاجتماعي والعقلي والقيمي، بدل التقليد الأعمى للصرعات الدخيلة على مجتمعنا”.