لتمكينهن من الزواج.. مصريات يتقدمن بـ3 آلاف دعوى لرفع وصاية آبائهن

كشفت إحصائية حديثة صادرة من مكاتب تسوية النزاعات بعدة مناطق مصرية، عن تقديم أكثر من 3 آلاف فتاة دعاوى قضائية للمطالبة برفع وصاية آبائهن عنهن، للهروب من العنوسة.

وجاءت الإحصائية الصادرة عن محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والمنيا وسوهاج والإسكندرية، بعدما رصدت المكاتب تقدم قرابة 3100 فتاة بدعاوى اشتكين فيها من “رفض آبائهن تجهيزهن والتحكم في مسألة زواجهن رغم تخطيهن سن الـ21 عامًا”.

وأوضحت الإحصائية أن بعض الفتيات أرجعن أسباب قيام آبائهن بالتعامل معهن بهذه الطريقة لـ”إدمانهم المخدرات، وكذلك انشغالهم بأمور أخرى”.

واشتكت أكثر من 50% من أولئك الفتيات من “التعامل معهن بقسوة وتعرضهن للاعتداء البدني والنفسي، لمطالبتهن بالزواج”.

ومؤخرًا، أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاعًا كبيرًا في معدلات العنوسة بالبلاد، ليصل معدل العنوسة لنحو 17% من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، بينهن 11 مليون فتاة فوق سن الـ35 عامًا.