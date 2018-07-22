الكويتية سندس القطان تثير الجدل بفيديو عن العمالة المنزلية الفلبينية

طالبت منظمات فلبينية خبيرة تجميل كويتية بالاعتذار إثر تصريحات أدلت بها، أخيرًا، ووصفت بـ “المثيرة للاشمئزاز”.

وانتقدت الخبيرة، سندس القطان، في مقطع فيديو عقود العمالة المنزلية الفلبينية لتضمنها يوم راحة أسبوعيًا واحتفاظ العمالة بجوازات سفرها، واصفة تلك العقود بـ”المسخرة”، وفق ما أوردت صحيفة “الرأي” الكويتية.

مجموعة المهاجرين الدولية Migrant international التي في #الفلبين تطالب #سندس_القطان بالاعتذار لسخريتها من عقود العمالة المنزلية pic.twitter.com/SUKGqrrQc8 — خبر عاجل (@Breakingkw) July 21, 2018

وقالت القطان في المقطع: “شلون يكون عندك خادم بالبيت ويكون جوازه عنده؟ والأدهى والأمر أن كل أسبوع لها يوم off». وتابعت في المقطع قائلة «بعد هذا القانون الجديد، ما آبي خدامة فيلبينية”.

وكانت وسائل إعلام عالمية عدة، من بينها صحيفة “اندبيندنت” البريطانية وشبكة “سي ان ان” الأمريكية، نشرت أمس المقطع، الذي بثته القطان قبل أيام.

وطالبت مجموعة المهاجرين الدولية “Migrant international”، التي تتخذ من مانيلا مقراً لها القطان بتقديم اعتذار علني.

كما طالبت رابطة المساعدة المنزلية في الشرق الأوسط في بيان القطان بـ”تقديم اعتذار عام وأن تعرب عن ندمها الحقيقي على تصريحاتها المثيرة للاشمئزاز”.

وقالت الرابطة: “سيكون الأمر أكثر جدوى لها إذا ما تمكنت من زيارة الفلبين لتشهد بنفسها الفقر المدقع الذي يمسك بالعديد من العائلات الفلبينية، وتتعرف على الصعوبات التي يواجهها العمال الفلبينيون في شركات التوظيف الحكومية قبل أن يتم إرسالهم إلى الخارج”.