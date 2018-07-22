زوجة تضرب زوجها بالمكنسة في السعودية والواقعة تتصدر “تويتر”

اضطر زوج سعودي لضرب زوجته بواسطة “العقال” وتسبب في بعض الإصابات في جسدها، وذلك دفاعاً عن نفسه بعدما اعتدت عليه بالضرب بعصى المكنسة الكهربائية.

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن سيدة تقدمت بشكوى للجهات الأمنية مرفقة بتقرير طبي يوثق إصابتها برضوض في وجهها وكتفها وعينها بعد ضربها من قبل زوجها.

وبحسب الصحيفة، “قال الزوج إنه كان في حالة دفاع عن النفس، وإنه تعرض لضرب مبرح باستخدام عصا المكنسة الكهربائية من زوجته، بعد مشادة كلامية معها حول خلافات عائلية، واستفزته بعبارات غير لائقة”.

وأوضحت أن الزوج كذلك “قدم تقريراً طبياً أكد إصابته برضوض في الوجه، وجرح في فروة الرأس”، فيما قررت الجهات الأمنية بعد اكتمال التحقيقات المطالبة بمعاقبة الزوجين تعزيراً.

وتصدر وسم # زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في المملكة اليوم الأحد، بعدما تفاعل آلاف المغردين مع الواقعة عبر الوسم.

وغلب على التعليقات الطابع النسائي حيث تفاعل عدد كبير من المغردات عبر مواقع التواصل مع القضية وأدلت كل واحدة بدلوها في اتجاهات مختلفة حسب توجه كل منهن.

واستهجنت مغردة تدعى “سما” ما ارتكبته المرأة بحق زوجها قائلة: “يع مافيها انوثه وش تركت للعيال هذي ، فيه محكمه فيه اخوانها فيه ابوها بس تمد يدها ع رجال قويه”.

#زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه يع مافيها انوثه وش تركت للعيال هذي ، ????????‍♀️فيه محكمه فيه اخوانها فيه ابوها بس تمد يدها ع رجال قويه ???????? — سمـا ☔️ (@_l234l_) July 22, 2018

ودعت مغردة تدعى “حنان القحطاني” إلى التعقل بشكل أكبر في العلاقة الزوجية قائلة: “الخطأ مايُقابل بخطأ والصوت العالي يقابل بخضوع وهدوء والعصبيه تقابل بصمت حزينه جداً ع ان الحياه الزوجيه اللي مفروض ان لها قيمتها وقدرها ومبنيه ع اول اسا الاحترام قبل الحب،، اصبحت بين من لايقدّرها تاق فيه انواع من التخلف والكثير من النسويات”.

#زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه

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الخطأ مايُقابل بخطأ

والصوت العالي يقابل بخضوع وهدوء

والعصبيه تقابل بصمت

حزينه جداً ع ان الحياه الزوجيه اللي مفروض ان لها قيمتها وقدرها ومبنيه ع اول اسا الاحترام قبل الحب،، اصبحت بين من لايقدّرها

تاق فيه انواع من التخلف والكثير من النسويات???????? — حنان القحطاني (@Alsk_zww) July 22, 2018

وتندر طيف واسع من المغردين على الزوج وزوجته بمحاولة تصور الموقف الذي دار بينهما من خلال نشر عدد من مقاطع الفيديو المتداولة التي توثق مواقف مشابهة تحتدم فيها الخلافات بين الرجل والمرأة في المنزل لتمتد إلى الاعتداء البدني.

ونشرت المغردة سعاد الشمري أحد تلك المقاطع وعلقت عليها قائلة: “السيناريو كما حدث مع اختلاف التقنية المستخدمة نظرا لاختلاف النمط الاجتماعي”.

#زوجه_تضرب_زوجها_بالمكنسه

السيناريو كما حدث

مع اختلاف التقنية المستخدمة نظرا لاختلاف النمط الاجتماعي pic.twitter.com/Co9XigVnVT — سعاد الشمري (@SouadALshammary) July 22, 2018

ورأى مغرد يدعى “عواد سحل العنزي” أن هذه الواقعة ما هي إلا حالة من عديد الحالات التي يزخر بها المجتمع، وقال في تغريدة أرفقها برسم كاريكاتيري لامرأة تضرب زوجها: “انا اعرف قصه واقعيه زوجه ضربت زوجها بطفايه دخان وصالحها واشترىلها جوال ياكثر الحالات اللي انتشرت عن طريق تويتر الخافي اعظم (الرجال مسكين ويخاف يتشردون عياله اصبح الرجل يبحث عن الستر بعد ماكانت المرأة هي التي تبحث عن الستر.. ماهوالسبب بنظركم؟؟؟