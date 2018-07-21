سجن إندونيسية أجهضت حملها الناجم عن اغتصاب شقيقها‎ الأكبر

أصدر القضاء في إندونيسيا حكمًا بالسجن ستة أشهر على فتاة في الخامسة عشرة من عمرها؛ لأنها أجهضت حملها الناجم عن اغتصاب شقيقها الأكبر، بحسب ما أعلن مصدر رسمي، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم محكمة موارا بوليان في جزيرة سومطرة، عارف بوديمان: إن “الفتاة حوكمت بما يتوافق مع قانون حماية الأطفال، لأنها أجهضت، أما شقيقها فقد حُكم عليه بالسجن عامين لإدانته بالاعتداء الجنسي على قاصر”.

وكانت النيابة العامة طلبت السجن عامًا واحدًا للفتاة وسبعة أعوام لشقيقها، بعد أن أوقفا في حزيران/يونيو الماضي، إثر العثور على جنين ميت في مزرعة في قرية بولو بمقاطعة جامبي.

وتحظر القوانين في إندونيسيا الإجهاض، ما عدا في الحالات التي يشكّل فيها الحمل خطرًا على حياة الأم.

وتعرّضت الفتاة لاغتصاب متكرر من شقيقها ثماني مرات منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وكانت في الشهر السادس من الحمل حين أجهضت.