مُسن سعودي “مقعد” يسبب حالة من الجدل بين السعوديين (صورة)

أثار مشهد نقل مسن سعودي، ظهر في صورة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، غضبًا وجدلًا بين السعوديين؛ بسبب الطريقة التي نُقل بها.

وظهر المسن المقعد جالسًا على كرسٍ متحرك، في الصندوق الخلفي لسيارة مكشوفة “بيك أب”، رصدها البعض في أحد شوارع المملكة.

وانتقد الناشطون طريقة نقل المسن التي وصفها بعضهم بأنها تمثل خطرًا على حياته، لعدم ثبات الكرسي وتعرضه لحرارة الشمس، وفقًا لهم.

ودعا الناشطون أسرة المسن إلى تزويده بمركبة مجھزة لغايات نقله “بدلًا من ھذه الطريقة التي لا تعبّر عن البر بالوالدين”، على حد تعبيرهم.

ورأى ناشطون آخرون أنه من الممكن أن تكون ھذه رغبة المسن، وأنه ھو من أصر على ذويه أن ينقلوه بهذه الطريقة، مستدلین على ذلك بوجود شخص يجلس بجواره، وفق الصورة.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التحقق من صحة ما يتم تداوله أو مضمون الصورة.