ارتفاع حالات الطلاق بمصر و”الخلع” أحد أسبابها الرئيسة

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض عقود الزواج في عام 2017، مشيرة إلى أن أغلب القضايا بسبب “الخلع”.

وجاء ذلك، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وبلغ عدد عقود الزواج 912 ألفًا و606 عقود في 2017، مقابل 938 ألفًا و526 عقداً عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8٪.

بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 ألفًا و269 إشهادًا عام 2017، مقابل 192 ألفًا و79 إشهادًا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2٪، وفق المصدر ذاته.

كما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكمًا عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5٪ من جملة الأحكام.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، إذ بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنسبة 76.9٪ من إجمالى الأحكام النهائية (9364 حكمًا).

بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، إذ بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0.03٪ من جملة الأحكام النهائية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أطلق الأزهر الشريف للمرة الأولى حملة تحت عنوان “لم الشمل”، تهدف لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لم شمل 350 أسرة بتفادي الطلاق.