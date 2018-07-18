مصر.. تفاصيل العثور على أكبر تابوت أثري غامض بالبلاد (صور)

كشفت وزارة الآثار في مصر، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل العثور على تابوت أثري غامض في أحد العقارات القديمة بمنطقة الإسكندرية.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، إن أحد المواطنين أبلغ الجهات المعنية بالعثور على تابوت أسود غامض في إحدى مناطق الإسكندرية.

وأضاف “وزيري” في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “dmc”، أن الوزارة ستقوم بفتح التابوت الذي يبلغ ارتفاعه 185 سم وطوله 265 سم وعرضه 165 سم خلال اليومين المقبلين لاكتشاف ما يوجد بداخله.

وبيّن أن الجهات المعنية عثرت بالقرب من التابوت على رأس تمثال لرجل مصنوع من المرمر متآكل ويبلغ ارتفاعه 40 سم.

ولفت إلى أن الجهات المعنية أجلت فتح التابوت بسبب ضيق المكان، نافية صحة ما أشيع عن أن السبب في تأخر فتحه هو “لعنة الفراعنة”.

وكانت وزارة الآثار قد كشفت أمس الثلاثاء من خلال بيان رسمي أنها عثرت على تابوت أثري في محافظة الإسكندرية، قبل أن تنطلق بعض الروايات حول طبيعة هذا التابوت وتاريخه.

ومن بعض ما تداولته مواقع وصحف مصرية خلال الساعات الماضية بشأن الروايات حول التابوت الغامض، أن التابوت عاد إلى أسرة الإسكندر الأكبر، وكذلك عدم قدرة السلطات المصرية على فتح التابوت بسبب ارتباطه بما يسمى “لعنة الفراعنة”.