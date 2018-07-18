بالفيديو.. احتضان فتاة لماجد المهندس يتحول إلى “موضة كوميدية” في السعودية (فيديوغراف)

تحولت واقعة احتضان فتاة للفنان العراقي ماجد المهندس، خلال إحيائه حفلاً فنيًا في سوق عكاظ في الطائف بالمملكة العربية السعودية، والتي أثارت جدلاً واسعًا، إلى حالة كوميدية، تناولها سعوديون في مشاهد تمثيلية ساخرة، وقاموا بإعادة تمثيلها ونشرها عبر مواقع التواصل.

كما استغل القائمون على فعاليات رسمية في مختلف مناطق المملكة، واقعة الاحتضان، بتحويلها إلى مادة كوميدية بهدف إضحاك الجمهور، حيث عمد شاب متنكر خلال فعالية مسرح الطفل في المدينة المنورة إلى إعادة السخرية من واقعة إقدام الفتاة على احتضان الفنان العراقي.

ووثق مقطع الفيديو المتداول، شابين متنكرين، أحدهما يمثل “المهندس” والآخر الفتاة خلال إعادتهما تمثيل مشهد الاحتضان بطريقة تهكمية.

فيديو

شاهد.. مهرجان بالمدينة المنورة يقدمون فقرة ساخرة لواقعة فتاة سوق عكاظ مع ماجد المهندس. pic.twitter.com/QDWtMF0YKt — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) July 17, 2018

وتسبب المشهد التمثيلي بجدل بين ناشطين، حيث استنكر بعضهم إعادة تمثيل احتضان فتاة للفنان على مسرح مخصص للأطفال، مبينين أن المشهد أصلاً غير أخلاقي ولا يليق بالأطفال.

ولا يعتبر هذا المشهد هو الوحيد الذي جاء محاكاة لمشهد احتضان الفتاة، حيث ظهر مشهد ساخر آخر في فعالية أخرى أعاد فيه أشخاص تمثيل الواقعة التي يبدو أنها تحولت إلى مادة دسمة لاستغلالها في التندر بالمملكة.