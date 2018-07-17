ما حقيقة تشغيل سعوديات “عاملات نظافة” في مهرجان أبها؟

أثار تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الإثنين، صورًا تظهر تشغیل فتيات سعوديات بمهنة عاملات للنظافة، في أحد المطاعم التي تقدم خدماتھا لزوار مھرجان أبھا للتسوق، جدلًا واسعًا بين مرتادي هذه المواقع؛ الأمر الذي دفع بإدارة المهرجان لإصدار بيان حول ملابسات الحادثة.

وقالت إدارة المھرجان إنها ستلاحق المطاعم التي أساءت للسعوديات قانونیًّا، وكل من أساء إلیھن وإلى المھرجان عبر الجھات المختصة، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر “تويتر” حول تشغیل فتیات سعوديات عاملات للنظافة في أحد المطاعم “عارٍ عن الصحة وأنها معلومات مغلوطة”.

وأوضحت إدارة المھرجان أن الفتیات التي تم نشر صورهن يعملن مقدمات للطلبات، وھن من جنسیة غیر سعودية، ويعملن تحت إدارة إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال تقديم الوجبات، والمتعاقدة مع إدارة المھرجان لتقديم خدماتھا للزوار، بحسب ما ذكر موقع “أخبار 24” المحلي.