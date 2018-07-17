موظف يسير 14 ميلًا كي لا يتأخر عن يوم عمله الأول.. بماذا كوفئ؟  

في واقعة مؤثرة شهدتها الولايات المتحدة، كافأ مدير أحد موظفيه على تفانيه في يومه الأول من العمل بطريقة مميزة، حيث سار مسافة تزيد على 10 أميال حتى لا يتأخر.

كان والتر كار يستعد ليومه الأول للعمل مع شركة نقل أثاث، عندما تعطلت سيارته يوم الأحد، وبدلًا من الاعتذار عن العمل ذلك اليوم، ظل يمشي طوال الليل حتى وصل إلى العمل في موعده يوم الإثنين.

وبحسب شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، سار والتر مسافة لا تقل عن 14 ميلًا من مدينة “هوموود” إلى “بلهام” في ألاباما في منتصف الليل، حيث لم يرد تفويت يومه الأول في شركة “بيلهوبس” لنقل الأثاث، قبل أن تُقله الشرطة في الرابعة صباحًا.

عندما سمعت الشرطة قصته، أخذوا والتر إلى الإفطار، ثم أوصلوه إلى أحد المنازل حيث تنتظره مهمة عمله الأولى، وعندما وصل بقية زملائه وعرفوا قصته، اندهشوا للغاية، وأصروا على نشرها على فيسبوك، حتى وصلت إلى لوك ماركلين، وهو المدير التنفيذي لشركة “بيلهوبس”.

وبعد قراءة ما حدث، كتب “لوك” على “تويتر”: “أنا فخور حقًا بأن أكون في نفس فريق والتر، ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، حيث منحه المدير سيارته من طراز (فورد سكيب 2014)، كمكافأة على تفانيه”.