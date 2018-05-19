لهذا السبب لن تقسم ميغان ماركل على طاعة الأمير هاري

كان آخر ما تم الاتفاق عليه في ترتيبات العرس الملكي البريطاني، للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل، هو أن لا تتعهد الزوجة بطاعة زوجها، كجزء من القسم المقدس في الكنيسة.

وأوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الخطيبين اتفقا على اختيار قسم كنسي لا يتضمن الإشارة إلى إلزام الزوجة بطاعة زوجها.

لا طاعة

وأشارت الصحيفة إلى أن ميغان، الأمريكية الجنسية، كانت عضوًا ناشطًا في منظمات الدفاع عن النساء، التي ترفض أن تلتزم المراة بطاعة زوجها الرجل، علمًا أن التقاليد الملكية البريطانية الحديثة دأبت منذ عام 2011 على إعفاء الأميرات من قسم الالتزام بطاعة الأزواج.

السراء والضراء

قالت الديلي ميل إن هاري وميغان اختارا مجموعة من التعهدات المنصوص عليها في فصل “العبادات بخدمات الزواج” لعام 2000، تنص على القسم (بما معناه) أن يكونا معًا في السراء والضراء والغنى والفقر والمرض والموت، بالمحبة والتفاني حتى يفرقهما الموت.

وكذلك سيستعمل القسيس في كنيسة السانت جورج تعابير “انتَ وانتِ “بدلًا من تعابير thee& thou””، مع اختيار أقصر وأخفّ المراسم البروتوكولية.

ومن المتوقع أن يتابع الملايين عبر الشاشات حفل زفاف حفيد الملكة إليزابيث المحبوب والممثلة الأمريكية نجمة مسلسل (سوتس) في كنيسة سان جورج التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة وندسور.

كما يُتوقع احتشاد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن.

وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم والتي سكنها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066.