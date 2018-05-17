بسبب عدد الركعات.. إمام مسجد في الأردن يكمل صلاة التراويح وحده (فيديو)

أكمل إمام مسجد في مدينة الزرقاء الأردنية صلاة التراويح وحده دون أن يشاركه أي من المصلين بعد الركعة الثامنة.

وبحسب ما نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ المصلون مغادرة المسجد بعد الركعة الثامنة من صلاة التروايح، فيما واصل الإمام الصلاة حتى الركعة العشرين امتثالًا لتعميم أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد الركعات بعشرين ركعة بدلًا من ثماني ركعات، كما كان معمولًا به خلال الأعوام الماضية.

وكان التعميم الذي وجهه وزير الأوقاف الجديد عبد الناصر أبو البصل، قد أثار جدلًا بين الأردنيين وصل حد الفكاهة بربط قرارات الحكومة برفع عدد من السلع بقرار رفع عدد الركعات في صلاة التراويح.

وفيما برر الوزير أبو البصل القرار بربط المصلين بالمساجد، قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأولوية كانت يجب أن تكون في دعوته الأئمة إلى التخفيف على المصلين باعتبار أن منهم من هو كبير في السن ومن هو مريض.

وشهدت صلاة التراويح أمس جدلًا في عدد من المساجد بين المصلين والأئمة، فيما طالب المصلون الإمام بالاكتفاء بثماني ركعات ومن ثم صلاة الشفع والوتر، لكن أصر بعض الأئمة على الامتثال بأمر وزارة الأوقاف، بتحديد الركعات بعشرين.