لماذا قررت السعودية إغلاق أبواب المسجد النبوي بعد كل صلاة في رمضان؟

أعلن مدير مرور منطقة المدينة المنورة العقيد صلاح بن سمار الحربي أنه سيتم إغلاق جميع مداخل ومخارج المسجد النبوي بعد كل صلاة لمدة نصف ساعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح أن ذلك يأتي لتسهيل عملية خروج المصلين والباصات الترددية، وأن هناك خطة عمل حول المساجد الأخرى، والأسواق، والمراكز التجارية.

وأوضح أن إدارة المرور تعمل على تنظيم دخول وخروج السيارات إلى المسجد النبوي الشريف، وبتواجد ضباط وأفراد من إدارة المرور يتم توزيعهم في مناطق مختلفة لانسيابية الحركة المرورية، والحد من حوادث الدهس.

وأكد “الحربي” أهمية الاستفادة من باصات النقل الترددي التي قامت بتسييرها هيئة تطوير المدينة في خمسة مواقع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مديرية شرطة منطقة المدينة المنورة لكشف خطتها الأمنية التي سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان الفضيل.