“الكابتن إنعام”.. من هي أول سائقة بشركة “كريم” في السعودية (صورة)

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، قامت شركة كريم بتوظيف أول امرأة تعمل كسائقة بين صفوف فريق سائقيها في المملكة، وذلك في إطار استعداد المملكة لتطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارات ابتداءً من الشهر المقبل.

واختارت الشركة السيدة إنعام غازي الأسود من بين 3000 امرأة تقدمن لشغل وظيفة سائقة لدى الشركة، لتصبح بذلك أول “كابتن” تنضم لفريق سائقي الشركة في السعودية.

وفي حوار لها مع جريدة “عرب نيوز” السعودية قالت السيدة إنعام:”بعدما أعلنت السلطات السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي أنه سيُسمح للنساء بقيادة السيارات، أردت أن أكون أول امرأة تعمل كسائقة لدى شركة كريم، وتواصلت مع الشركة على الفور”.

وتابعت:”من الرائع رؤية أنه بعد كل هذا الوقت سيكون لدينا حرية قيادة السيارات، ما سيساعدنا جميعًا على بناء مستقبلنا، وفقًا لرؤية 2030″.

ووفقًا لما ذكرته جريدة “عرب نيوز” فإن المرأة البالغة من العمر 43 عامًا قد تعلّمت قيادة السيارة في موطنها الأصلي سوريا، إضافة إلى امتلاكها رخصة قيادة تابعة لنفس البلد، ومن المتوقع أن تحصل على رخصة قيادة سعودية بعد إتمامها 10 ساعات من التدريب على قيادة السيارة بموجب القوانين الجديدة.

وعلّقت السيدة إنعام قائلة:”أمتلك بالفعل سيارة خاصة بي من طراز “كيا” كنت قد اشتريتها في العام 2013، وآمل أن أتمكن من إتمام ساعات التدريب العشر في غضون أيام قليلة”.

وتلقت إنعام جميع التدريبات اللازمة من شركة كريم التي تتخذ من دبي مقرًا لها لكي تتمكن من أن تصبح أول “كابتن” بعد إصدار المرسوم الملكي في العام الماضي، والذي يسمح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

وأضافت:”يسمح القرار الجديد بتحسين الأداء الوظيفي للمرأة، وحياتها الاجتماعية، وأعتقد أن ذلك من واجبنا الوطني، فهذه وظيفة يجب القيام بها من أجل المملكة”.

وكانت السيدة “إنعام” قد تدربت على العمل كمضيفة طيران في المملكة العربية السعودية قبل أن تدرس علوم الإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة التي تسكن فيها أيضًا، وتتوقع أن وظيفتها الجديدة كسائقة لدى شركة “كريم” ستكون بمثابة نقطة انطلاق لحياة أفضل لها ولابنيْها.

وتابعت:”بالنسبة لامرأة تُعيل نفسها تعتبر تلك الوظيفة مناسبة لكسب لقمة العيش، وتلبية ضرورات الحياة، كما أن ولديْ متحمسان للفكرة، ويدعماني بشدة، لأن سائقي كريم يحصلون على دخل جيد، وقد أخبرت العديد من صديقاتي بالتفكير في الأمر، حيث أنني أريد أن أساعدهن على تحسين دخلهن”.

وقال “مدثّر شيخة” الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة كريم ،” إنه يتوقع أن تعوّض الوظيفة الجديدة أي انخفاض في الإيرادات على المدى القصير، وذلك بعدما تتمكن النساء اللواتي كن يشكّلن أغلبية ركاب سيارات الشركة في المملكة من قيادة السيارات بأنفسهن”، مضيفًا أن 95% من سائقي الشركة في المملكة من السعوديين.