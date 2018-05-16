“الرجل الجني” يعتزم التحول إلى كائن فضائي (صور)

أنفق الشاب الأرجنتيني لويس بادرون والمعروف بلقب “الرجل الجني” 60 ألف دولار حتى الآن على جراحات تجميلية حولته إلى ما يشبه الجن، والآن كشف عن خطته للخضوع إلى المزيد من العمليات الجراحية ليبدو مثل “كائن فضائي“.

ويعتقد لويس بادرون (26 عامًا) من بوينس آيرس، أنّه كائن فضائي من فصيلة تدعى “بلياديين” في جسم بشري، وهو الآن يحاول تغيير شكله ليبدو مناسبًا لمعتقداته الغريبة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أنفق الشاب الأرجنتيني 60 ألف دولار على تغيير شكله، وجعل أذنيه مدببة، وعينيه واسعتين وشعره أبيضَ، وبعد أحدث جراحاته التي تضمنت كسر فكه لتصغيره، كشف لويس أنّه “مستعد للخضوع لجراحة أخرى”.

ويقول لويس: “في المستقبل، أريد القيام ببعض العمليات الجراحية، على سبيل المثال استئصال تفاحة آدم وجعل عيناي تشبه عين القط”، مشيرًا إلى أنّه “متحمس لتغيير لون عينيه تمامًا أيضًا”.

ولا تنتهي قائمة الأمنيات الغريبة هناك، حيث يريد لويس أيضًا شد وجهه، وإضافة المزيد من الحشوات، وإجراء جراحة تجميل أنف أخرى، وأخيرًا وليس آخرًا إضافة بعض الأنياب.

ولجأ لويس للعديد من الجراحين التجميليين، ولكن جميعهم رفضوا، ولكنه عثر على غايته مؤخرًا في مستشفى “سانت إستيتيكا ماماريا” في بوينس آيرس.

وعلى الرغم من مظهره الغريب، يصر لويس على أنّ تحوله يرجع “لدوافع شخصية، وليس للفت الانتباه”.

وقال: “أنا حقًا لا أغير شكلي من أجل لفت الانتباه، بل أفعل ذلك لأرضى عن مظهري، ولذلك فلا بأس بلفت الانتباه وإثارة ردود الأفعال ولكنها في الحقيقة لا تؤثر على حياتي”.