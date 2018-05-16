رد طريف للداعية السعودي “الكلباني” على سؤال سيدة عن “المداعبة” في رمضان

رد الداعية السعودي، عادل الكلباني، بتعليق طريف عبر صفحته الرسمية في “تويتر” عقب سؤال سيدة له عن رأيه في سلوك زوجها نهار رمضان.

وجاء في فحوى تغريدة السيدة، التي تدعى “نيرا”: “ياشيخ وش اسوي عشان ما يداعبني زوجي بنهار رمضان؟”.

وأعاد الكلباني، سؤال السيدة، إذ أجابها بتعليق لا يخلو من طرافة: “امسحي المكياج”.

ويثير الداعية عادل الكلباني الجدل بين الحين والآخر في أوساط السعوديين بسبب تغريداته وفتاواه، وكان أثار الجدل سابقًا حين ظهر في مطلع الشهر الماضي في بطولة “البلوت”.