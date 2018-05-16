إعلان كويتية تناشد ولي العهد السعودي لمساعدتها يثير السخرية

أثار إعلان معنون بـ”طلب استغاثة” على صحيفة، لم يعرف فيما إذا كانت صحيفة سعودية أم كويتية، لسيدة تناشد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأخذ حقها من أحد الأشخاص، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في محتوى الإعلان، الذي نشرته حساب “المجلس” الكويتي بموقع التواصل “تويتر”: “إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، أنا سيدة كويتية أبي حقي من اللي منخش (مندس) في الرياض”. دون أن يرد مزيد من التفاصيل في الإعلان.

وأثار الإعلان سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق “الوليد الدوسري”: “تبي زوجها المزدوج الجنسيه واللي بالرياض”.

وسخر “عبدالله”: “زوجها ساحب عليها”. فيما سخرت مغردة تدعى ربيعة يبدو أنها كويتية قائلة: “شنو اللي منخش، فضحتنا ذي سامحونا يا أهل الرياض”.