بالفيديو.. زواج طفل بثلاثينية في سوريا يثير جدلًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا والعراق مقطع فيديو، أثار جدلًا لدى الرأي العام، بعد ظهور فتاة ثلاثينية فيه تقترن بابن عمها (وهو مجرد طفل صغير).

وأظهر المقطع حفل زفاف الطفل، البالغ 13 عامًا، على ابنة عمه، البالغة 30 عامًا، وسط إطلاق نار وتصفيق من أقربائهما.

ونقلت مواقع محلية في سوريا عن ناشطين أن الزفاف وقع في ريف محافظة الحسكة السورية، وطرفاه عائلتان من سكان قرية رويشد، في ريف دير الزور، لافتين إلى أن الفتاة “محير عليها”، وهو مصطلح يتعلق بتقاليد عشائرية، أي لم يكن العروسان يعرفان بالزفاف، إلا قبل ساعات من وقوعه.

في حين لفتت مصادر عراقية، أن الزفاف “زواج فصلية” (مصطلح يصب في نفس التقاليد)، وقد وقع في إحدى المدن العراقية.

يذكر أن “التحيير” أو “الفصلية” على اختلاف اسميهما، هو تقليد عشائري، إذ يطلب رجل من شقيقه عدم تزويج واحدة من بناته، على أن تكون لأحد أبنائه، ومع مرور الزمن قد يضطر إلى تزويجها لواحد من أبنائه الصغار، تبعا للأعراف.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة الفيديو المتداول والمعلومات الواردة بشأنه.