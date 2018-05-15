السعودية تمنع عدنان إبراهيم من الظهور على قنواتها التلفزيونية

أصدرت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليمات للقنوات السعودية الحكومية والخاصة، منعت بموجبها استضافة الداعية الإسلامي المثير للجدل عدنان إبراهيم، بالتزامن مع مطالبات واسعة بهذا الخصوص.

وقالت تقارير محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الوزارة قرّرت منع الداعية الفلسطيني الأصل من الظهور عبر قنوات المملكة بسبب آرائه الدينية الجريئة، والمخالفة للآراء التي تتبناها هيئة كبار العلماء في المملكة.

ولم تُعلن الوزارة رسميًا عن تفاصيل قرارها بمنع “إبراهيم” من الظهورعلى قنواتها، كما تجنَّب الداعية كثيرًا الظهور عبر وسائل الإعلام للتعليق على قرار المملكة الرسمي بحظر ظهوره التلفزيوني.

وقدّم “إبراهيم” برنامجًا دينيًا يحمل عنوان “صحوة” على قناة “روتانا خليجية” خلال الموسمين الرمضانيين الماضيين، وكان يستعد لتقديم جزء ثالث من البرنامج ذاته الذي يصاحبه فيه الإعلامي السعودي أحمد العرفج.

والداعية “عدنان إبراهيم” معروف بآرائه الدينية المخالفة للآراء الشائعة في العالم الإسلامي، ويتبنَّى تفسيرات حديثة، وجريئة، للقرآن الكريم.

وسبق أن حذَّرت هيئة كبار العلماء، وهي أرفع هيئة دينية في السعودية منه، قائلةً: “نحذّر من ضلالات عدنان إبراهيم القائمة على: سبّ رموز من الصحابة، والمليئة بالمتناقضات، والمتضخمة بالأنا، ونطالب المتخصصين بكشف ذلك للجميع”.

وظهر”عدنان إبراهيم” في وقت سابق من الشهر الجاري خلال مقابلة على قناة فضائية، ليشكك بصحة بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تضمنها كتاب “صحيح البخاري” الذي يعد مرجعية موثوقة في العالم الإسلامي.

ورغم الانتقادات التي يواجهها الداعية “إبراهيم”، والمطالب بمنع ظهوره عبر وسائل الإعلام، إلا أن له جمهوره الذي يتفاعل مع آرائه في الشريعة الإسلامية.