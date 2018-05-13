بالفيديو.. سعودي يضمد جراح جندي بكريمته

فاجأ سعودي جنديًا عائدًا من الجبهات على الحدود الجنوبية بتقديم ابنته عروسًا له بعد أن تعرض لإصابة بليغة، فقد على إثرها قدمه اليسرى وتعرض لإصابات في يده ووجهه، خلال أداء عمله.

وتم الإعلان عن المفاجأة خلال احتفال كبير، أقامه أهالي محافظة المخواة احتفاء بالجندي أول عبدالمجيد جمعان الغامدي بمناسبة شفائه من الإصابة.

وأعلن مقدم الفعاليات في الحفل أن المواطن أحمد علي آل عطية الغامدي، وهو خال الجندي المُحتفى به، يقدم ابنته هدية للجندي لتكون عروسًا له، تقديرًا لتضحياته لأجل السعودية، بحسب موقع “أخبار 24”.

وقام والد العروس بتقبيل رأس الجندي، فيما رحب الحضور، بالخطوة اللافتة.