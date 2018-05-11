طفل عمره 4 سنوات.. تفاصيل أغرب قضية “تحرش” في مصر (فيديو)

عندما دخل الطفل محمد بصحبة والده سامح مدكور إلى قاعة إحدى المحاكم في مصر، التفت القاضي منبهًا بعدم اصطحاب الأطفال إلى قاعة الجلسات، قبل أن يُفاجأ بأن الطفل هو المتهم، وعليه الآن أن يوجّه إليه السؤال للإثبات في محضر الجلسة أنه حضر بنفسه.

“إرم نيوز” توجّهت للحديث مع أسرة الطفل صاحب الواقعة التي أثارت جدلًا وسخرية واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، والتي تعود وقائعها إلى اتهام الطفل محمد سامح 4 سنوات بالتعدي بالضرب على زميلته في الحضانة، لكنّ العاملين يقولون إن السبب الحقيقي وراء غضب والد الطفلة يرجع إلى أن الطفل محمد قبَّل نجلته.

وتعود تفاصيل الواقعة ليوم 7 ديسمبر الماضي، حيث تقدّم والد الطفلة “م. م. ش” 4 سنوات، ببلاغ لمأمور مركز شرطة حوش عيسى، يتهم فيه الطفل محمد سامح 4 سنوات بالتعدى على ابنته بالضرب أثناء لهوهما بفناء الحضانة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطفل الذي تمت إحالته بالفعل لمحكمة الجنح.

والسخرية التي لازمت القصة من البداية طالت قسم الشرطة الذي حرّر المحضر، ثم النيابة التي حققت في القضية، بل وأرسلت فريقًا من المحققين إلى منزل الطفل للتحقيق وكتابة تقرير، قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنح التي عقدت أمس جلسة وحجزت القضية للنطق بالحكم يوم 30 مايو الجاري.

سامح مدكور والد الطفل يقول إن والد الطفلة أصرَّ على التقاضي رغم أنه وافق في البداية على عقد جلسة عرفية استمرت لخمس ساعات يتحدثون فيها بوجود وسيط عائلي لحل الأزمة دون جدوى.

وأضاف والد محمد لـ”إرم نيوز” أن السبب الحقيقي وراء المحضر هو أن طفله قبّل الطفلة أثناء لهوهما في فناء الحضانة، لافتًا إلى أن فريقًا من النيابة حضر إلى المنزل وحقق في القضية وذكر في تقريره أن الطفل كان يلهو.