الصين تذل تجار المخدرات بختم منازل عائلاتهم (صور)

أثار مسؤولون في جنوب شرق الصين انتقادات؛ بختم منازل عائلات تجار المخدرات المشتبه بهم علانية.

وتم ختم 10 منازل في 5 قرى بالطلاء الأحمر والأسود، الذي يقول: “عائلة متاجرة بالمخدرات”، على الجدار والبوابات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال المسؤولون إن الهدف هو تحذير السكان من المشتبه بهم، ومع ذلك، بسبب رد الفعل العام؛ تم أمر المسؤولين بإزالة الطلاء.

ووفقًا لما نشرته شرطة “أوجيانج” بمحافظة “هويلاي” بمقاطعة “قوانغدونغ”، بدأ المسؤولون عملية الختم في 8 مايو/أيار؛ كجزء من عملية لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

وأكد أحد أعضاء مكتب شرطة “هويلاي”، أن العملية تمت بتنظيم حكومة المدينة.

وقال “لين” من إدارة الدعاية في “هويلاي”، إن بعض العائلات المستهدفة لديها أعضاء متورطون في قضايا تهريب مخدرات خطيرة، مشيرًا إلى أنهم تلقوا إشعارًا بالختم.

ومع ذلك، أثار سلوك المسؤولين غضب مستخدمي الإنترنت، الذين وصفوه بالتشهير والتمييز العلني تجاه أفراد العائلة، الأمر الذي دفع مكتب مكافحة المخدرات لإلغاء العملية وإرسال موظفين لإزالة الطلاء.