بالصور.. جزيرة تستخدم أحجارًا وزنها 2 طن كعملة

على الرغم من أن العديد من جزر ميكرونيزيا النائية تستخدم الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، إلا أن جزيرة “ياب” الصغيرة تمتلك أكبر عملات في العالم.

لا أحد يعرف بالضبط متى بدأ سكان ياب، وهي جزيرة صغيرة في ميكرونيزيا، باستخدام أقراص الحجر الجيري العملاقة كعملات، لكن أموالهم الحجرية الفريدة التي اكتشفت منذ قرون لا تزال قيد التداول اليوم.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تستخدم جزر ميكرونيزيا الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، ولكن في جزيرة ياب يستخدم الناس أيضًا شكلًا استثنائيًا من النقود، يتمثل في أقراص ضخمة من الحجر الجيري، يصل وزنها إلى 2 طن.

هناك المئات من هذه الأقراص المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة، بعضها يقع خارج الفنادق، والبعض الآخر مُخزن في الغابة، لكن معظمها محفوظ في “بنوك” موجودة في كل قرية تقريبًا.

يقدر عدد تلك العملات الغريبة المتداولة في “ياب” بـ 13 ألف قرص، يتراوح قطرها بين 30 سم و3.50 متر، وتحدد قيمتها بحسب حجمها.

ويقول الدكتور “سكوت فيتزباتريك”، أستاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة “أوريغون”: “لم يتضح متى ظهرت هذه الأقراص، لكن الأساطير تذكر ملاحًا مشهورًا قام بالتجول في بالاو ووجد الحجر الجيري هناك، وطلب من رجاله نحت الحجر على شكل قرص القمر وثقبه من المنتصف؛ حتى يتمكنوا من نقله”.

وسرعان ما أصبحت الأقراص الحجرية شكلًا من أشكال العملات في الجزيرة، وفي البداية، كانت تُقدم كهدايا، ومع مرور الوقت، بدأت تستخدم كعملة، وكان الحجم هو العامل الرئيسي في تحديد قيمتها، ولكنه بالتأكيد لم يكن المعيار الوحيد.

جدير بالذكر أن الخصائص المميزة لهذه العملة الفريدة من نوعها، حجمها الكبير وثقل وزنها الذي يجعلها صعبة النقل ومستعصية السرقة، إضافة إلى إمكانية بقائها في مكانها حتى لو تغير مالكها.